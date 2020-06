Se prevén lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca, Tabasco y Veracruz

-Las precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de los estados con pronóstico de tormentas.

Redacción/Conagua

Los remanentes del ciclón tropical Amanda se ubicarán sobre la Sonda de Campeche y ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; intensas en localidades de Puebla, Quintana Roo y Yucatán, y muy fuertes en regiones de Tamaulipas. Además, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, con oleaje de 2 a 3 metros (m) en Campeche, Tabasco y las costas del sur de Veracruz.

Debido a la ubicación de los remanentes de Amanda, se prevé el desarrollo de un nuevo sistema tropical sobre el sur del Golfo de México. Una zona de baja presión con centro en Campeche, y asociada con los remanentes de Amanda, tiene 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 5 días. Se mantiene en vigilancia su evolución y trayectoria.

También se prevén vientos con rachas de 50 a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Para el Pacífico Sur se pronostica cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Oaxaca, así como fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas, vientos fuertes y posible granizo. Se prevé ambiente muy caluroso en el occidente de Guerrero y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Las previsiones meteorológicas para la región del Golfo de México son de cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Veracruz. También se espera ambiente de templado a cálido, viento del norte de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tabasco y Veracruz.

En las regiones Pacífico Sur y Golfo de México, las precipitaciones podrían generar posibles deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de los estados con pronóstico de tormentas.

Se estima, para la Península de Yucatán, cielo nublado durante el día con lluvias puntuales torrenciales en Campeche e intensas en Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas. Se estima ambiente templado y viento del este de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Campeche.

Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, y en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.

El pronóstico meteorológico especial para zonas donde se ubican hospitales que atienden COVID-19 se encuentra disponible en el enlace https://smn.conagua.gob.mx/es/pronostico-meteorologico-covid-19.

