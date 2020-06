Se mantendrán cerradas playas oaxaqueñas por pandemia

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- En la zona de playas, se firmó un acuerdo por parte de 7 autoridades municipales, entre ellas Candelaria Loxicha, Santa Maria Tonameca, San Miguel del Puerto, Pluma Hidalgo, Santa Maria Huatulco, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, y Pluma Hidalgo, para no reactivar las actividades turistas, y comerciales, no permitir los accesos a sus playas de turistas, por que siguen reportando casos de Covid-19

Advierten que mientras existan casos, no abrirán sus accesos, por que primero esta la vida de las familias de sus pueblos.

Las 7 autoridades Municipales de la región de la Costa de Oaxaca informan que continuarán con su confinamiento y el cierre de sus playas hasta que existan las condiciones para un retorno seguro y que pueda garantizar la salud de sus pobladores ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19.

En un pronunciamiento público se advierte:

“Siendo la costa de Oaxaca la segunda región, de las ocho, que mayor cantidad de turismo recibe al año gracias a la belleza natural que nos rodea, debemos aún ser más responsables en cuanto a las medidas establecidas por los gobiernos estatal y federal”, destacaron.

El mismo pronunciamiento los hicieron tambien los representantes de la cámara de comercio en la zona costera que se pronuncian por mantener solo abierto mediante las medidas sanitarias, los espacios de venta de productos esenciales.

De acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se han registrado hasta la fecha 79 casos positivos de Covid-19 y 9 defunciones en la Jurisdicción Sanitaria de la Costa

Sin embargo hay voces opositores, tal es el caso del Presidente municipal del San Pedro Mixtepec Fredy Gil, que anuncio la reapertura de sus actividades y de sus playas en el destino turístico de Puerto Escondido para no seguir lastimando la economía de los prestadores de servicios y familias que viven del comercio.

Se reportó que las playas que estarán abiertas al público de las 06:00 a 19:00 horas son Playa Bacocho, Punta Colorada, Delfines y Agua Dulce, todas ubicadas en la agencia municipal de Puerto Escondido.

