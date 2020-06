Recibe ISSSTE de Oaxaca ventiladores para atención de casos covid

-Serán repartidos en: Tuxtepec, Huajuapan, Santo Domingo, Pinotepa y el Hospital Regional “Presidente Juarez”

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Eduardo Arredondo Carrasco, delegado del ISSSTE de Oaxaca, recibió la donación de cinco ventiladores de alta tecnología y marca PHILIPS, con el fin de poder atender los casos de covid-19 en el Estado.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, gestionaron que los Servicios de Salud de Oaxaca realizara la entrega de estos ventiladores para las unidades médicas del Estado.

Asimismo, el delegado afirmó que con este equipo se hará frente al covid-19 ya que sólo se cuenta con cinco unidades medicas de esta institución en el Estado, además de que no se contaba con el equipo suficiente y gracias a este se fortalecerá la atención a los derechohabientes.

Estos ventiladores serán entregados a las unidades de San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, Pinotepa Nacional y el Hospital Regional “Presidente Juarez”.

Cabe mencionar que estos ventiladores son entregados en calidad de préstamo.

