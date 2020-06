Protestan policías de Oaxaca de Juárez, exigen que se realice la prueba de Covid a todos los elementos

-Se mantendrán en plantón permanente por parte del personal franco, para no desatender a la población

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más, policías municipales de Oaxaca de Juárez protestaron para exigir al presidente Oswaldo García Jarquín, que les entregue equipamiento para hacer frente al Covid-19, informaron que se mantendrán en plantón permanente y que esta actividad la realizará el personal que esté franco, para así no desatender a la población.

Otra exigencia es que se retiren los filtros que se colocaron en la central de abasto, pues aseguran que ahí fue en dónde se contagiaron los elementos de la policía municipal, asimismo piden que se les practique la prueba de Covid a todos los policías municipales, también piden que sean retirados el Director General de Seguridad Aquileo Sánchez Castellanos y el comandante Marcos Fredie.

En caso de que estas personas no sean retiradas de sus cargos, dijeron que permanecerán con su manifestación en la plaza de la danza frente al palacio municipal, por lo que de esta manera estarían iniciando con un paro de labores por parte de la policía municipal de Oaxaca de Juárez.

Cabe mencionar que Petrona Gutiérrez dijo tener molestias en la garganta, incluso tosió en varias ocasiones y por ello acudió al médico, además mostró la receta médica y reiteró la petición de que se le practique la prueba de Covid a todos los elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez.

La vocera de los policías inconformes Petrona Constancia Gutiérrez Lucas, dijo que si estos directivos hubieran atendido las peticiones que hicieron, probablemente estos cuatro elementos no hubieran fallecido, por ello piden que al frente de la corporación pongan a personas con mayor calidad humana.

Asimismo mostró el kit que le entregaron, el cual consiste en dos cubre bocas, dos pares de guantes de latex, un frasco con gel antibacterial y una careta, explicó que estos apoyos fueron entregados únicamente a los cuatro integrantes de la mesa, mientras que al resto de los elementos no les han dado nada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario