Oaxaca continúa con las medidas de distanciamiento social: SSO

-A la fecha se han detectado mil 416 casos positivos y 154 lamentables decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de mayo de 2020.-El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que la entidad se encuentra en semáforo rojo, lo cual indica “máximo contagio”, ante ello se mantendrán las medidas de control de la epidemia por COVID-19.

Enfatizó que la Jornada Nacional de Sana Distancia, promovida por el Gobierno Federal, ha concluido; sin embargo, el territorio oaxaqueño no deberá bajar la guardia respecto al aislamiento social, ya que la curva epidemiológica del nuevo coronavirus continúa ascendiendo.

Expresó que de acuerdo con la actualización diaria del curso de la emergencia sanitaria en el estado, hasta este domingo 31 de mayo, se han detectado mil 416 casos positivos y 154 lamentables decesos.

Además, señaló que se han realizado tres mil 520 pruebas a personas con síntomas compatibles a esta patología, de este universo: mil 491 han dado negativo al virus, 613 se encuentran en espera de resultados y 900 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

Destacó que actualmente 362 personas se encuentran cursando la patología infecciosa, de esta cifra: Valles Centrales concentra 260 casos, seguido por Tuxtepec con 40, la Mixteca con 20, Sierra (Norte) con 17, Costa con 13 y el Istmo de Tehuantepec con 12 registros.

Mencionó que la presencia del virus se ha esparcido en 152 municipios del territorio oaxaqueño, tres más que el día de ayer, ya que se agregaron a la estadística de positivos las localidades de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Tepelmeme Villa de Morelos, Asunción Cuyotepeji, cada una con un confirmado.

Asimismo, dijo que la mayor proporción de contagios de COVID-19 continúa siendo en el sexo masculino con 816 pacientes, en comparación con los casos que se han identificado en la población femenina, quienes suman 600 registros; y el grupo de edad con más defunciones es el de 65 y más años, con 63 decesos.

Enfatizó que del reporte de confirmados, 381 han recibido atención hospitalaria y mil 035 son casos ambulatorios, con confinamiento domiciliario y bajo vigilancia médica.

Casas Escamilla precisó que desafortunadamente en las últimas 24 horas, 22 trabajadores de salud salieron positivos a la prueba de COVID-19, lo que da un total de 288 profesionales del Sector.

Finalmente, advirtió que es necesario que la ciudadanía mantenga la disciplina de las acciones preventivas y la suspensión de actividades no esenciales; y una vez más, hizo el llamado a quedarse en casa, principalmente a los grupos vulnerables al virus, para evitar poner en riesgo la salud de las familias oaxaqueñas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario