Llama Irineo Molina a no bajar guardia contra el dengue

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado Irineo Molina Espinoza, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia contra el dengue, chikungunya y zika, al recordar que la región del Papaloapan es una zona endémica, que año con año presenta varios casos.

Es importante dijo el diputado federal, Irineo Molina, que la ciudadanía extreme precauciones en estos momentos tanto por el COVID-19 como por las enfermedades transmitidas por vector, de ahí que haga un llamado a la población a mantener limpios los patios de cualquier objeto que pueda almacenar agua de lluvia, así como limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena el vital líquido para el uso doméstico.

De igual forma aplicar abate a los depósitos en los que se guarda agua a la intemperie, y de ser posible utilizar mosquiteras en las ventanas, así como usar ropa de manga larga, si bien estas recomendaciones no exentan a nadie de algún contagio, si disminuye en gran medida la posibilidad de enfermarse, más en estos tiempos donde es de vital importancia mantenerse en casa.

¡Juntos, saldremos adelante!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario