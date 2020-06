Gobierno municipal de Oaxaca, no quitará filtros sanitarios a pesar de protestas de policías

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez emitió un comunicado la tarde de este lunes, en donde afirma que los filtros sanitarios seguirán operando, esto a pesar de la protesta que realizó este día la policía en donde piden al edil capitalino Oswaldo García Jarquín, que quite los filtros instalados en la central de abasto, además de que se les aplique la prueba de covid-19 a todos los elementos.

Los elementos de seguridad de la ciudad capital, llevan a cabo un plantón para exigir que se les entregue equipo necesario para hacer frente a la pandemia, y que se retiren los filtros sanitarios pues aseguran que ahí fue en dónde se contagiaron los elementos de la policía municipal que han presentado este virus, también están exigiendo que sean cesados el Director General de Seguridad Aquileo Sánchez Castellanos y el comandante Marcos Fredie.

Sin embargo, el comunicado asegura que seguirán los filtros de control sanitario instalados en puntos estratégicos de la ciudad y en vialidades de acceso al Mercado de Abasto, por ser una zona de alto riesgo de contagio, así como operativos de prevención y vigilancia.

Según el comunicado señala que el pasado 15 de marzo al 31 de mayo, las y los policías municipales han recibido 27,865 piezas de cubrebocas, 5,643 pares de guantes de látex, 3,023 litros de gel antibacterial, 500 abatelenguas, 391 caretas, 109 litros de alcohol, 104 litros de cloro, 55 kilogramos de detergente, 23 termómetros, 21 litros de limpiador líquido, así como 20 litros de jabón líquido para manos y sanitizante y 100 overoles desechables, entre otros insumos sanitarios para protegerlos en el desempeño de sus actividades.

Asimismo, expuso que mientras dure la emergencia de salud, las y los elementos que padezcan enfermedades crónico-degenerativas o pertenezcan a algún otro grupo de población en riesgo ante el COVID-19, continuarán en confinamiento domiciliario para no exponer su salud.

También señala que de forma constante se han realizado pruebas para la detección de COVID-19 a uniformados que presentan sintomatología asociada a la enfermedad aplicando estrictamente los protocolos sanitarios establecidos y brindando acompañamiento institucional.

Cabe hacer mención que hasta el momento, se ha registrado el deceso de 3 elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez por covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario