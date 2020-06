Emite Alejandro Murat medidas para transitar a la nueva normalidad a partir de este 1 de junio

-Se retomarán las actividades en el sector de la construcción, minería y la actividad industrial en su totalidad, incluyendo fábricas de mezcales y talleres artesanales

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de mayo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa emitió este domingo las medidas que forman parte del plan de transición a la nueva normalidad en la entidad a partir de este 1 de junio, luego del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia del Gobierno de México.

El Mandatario Oaxaqueño señaló que estas medidas ponen en primer lugar la salud de las y los oaxaqueños, al tiempo que reconocen la necesidad que tienen muchas familias de retomar sus actividades económicas.

“Es mi responsabilidad decirles que el COVID-19 no tiene cura; lo que sí sabemos es que con las medidas de prevención se reducen las posibilidades de contagio por lo que no debemos bajar la guardia. La salud es responsabilidad de cada persona. Por eso, cuídate y aplica las medidas señaladas por las autoridades sanitarias”, afirmó.

De esta manera, Murat Hinojosa expresó que se respetará el semáforo de riesgo epidemiológico del Gobierno de México, por lo que a partir de este 1 de junio los espacios públicos permanecerán cerrados.

No obstante, la construcción, minería y la actividad industrial en su totalidad, incluyendo fábricas de mezcales y talleres artesanales, podrán retomar sus actividades.

El Gobernador de Oaxaca agregó que se reforzarán las medidas sanitarias y de distanciamiento social, como el uso obligatorio de cubrebocas, sanitización de espacios públicos, lavado de manos constante, no salir de casa si no es necesario, entre otras que ayuden a la mitigación del contagio.

Reiteró que es muy importante que los grupos vulnerables como niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad; así como quienes padecen de enfermedades crónico degenerativas, permanezcan en casa hasta que las autoridades sanitarias lo determinen.

De igual manera, expresó que las clases no se reactivarán hasta que el semáforo esté en color Verde, por ello los sistemas educativos de Oaxaca se apegarán a los lineamientos y calendarios propuestos por la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, señaló que ante este panorama, el Gobierno de Oaxaca ha determinado no iniciar las actividades turísticas en el estado; sin embargo, dijo, se estará monitoreando semanalmente el estatus del semáforo para saber cuáles serán los pasos a seguir.

Murat Hinojosa expresó su respeto a la autonomía municipal y a las decisiones que emanen de los cabildos y los sistemas normativos, así como a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas en sus asambleas.

Y a nombre del Pueblo de Oaxaca refrendó su agradecimiento a las y los trabajadores de salud, que con profesionalismo y valentía se encuentran en primera línea atendiendo a las y los pacientes y promoviendo acciones para evitar la propagación de esta enfermedad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario