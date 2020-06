Comportamiento responsable pide Dávila ante aumento de casos positivos de Covid-19 en Tuxtepec

-El semáforo marcará los tiempos para que en la región se pueda regresar de manera paulatina a la Nueva Normalidad: Asprón

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, pidió esta mañana a la población en general que acaten las indicaciones de sanidad para evitar que la propagación del Covid-19 continúe de manera alarmante como hasta ahora.

En videoconferencia, el alcalde insistió en que es responsabilidad de todos frenar la transmisión de este virus que está poniendo el riesgo la salud y la vida de muchos tuxtepecanos.

Enfatizó que por el alto índice de contagio que se tiene en el municipio Tuxtepec no entra a la Nueva Normalidad, que significa la reapertura de los negocios y la movilidad de los ciudadanos, por ello es importante seguir quedándose en casa, guardar sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas, así como gel antibacterial y el lavado constante de manos; solo seguirán en servicio los negocios con actividades esenciales.

Afirmó que su gobierno no parará en ayudar a quienes más lo necesitan; en tanto valoró, “los tuxtepecanos somos solidarios y unidos vamos a salir delante de esta pandemia”.

Dijo que de acuerdo a las autoridades de salud, de haber una baja en este índice podría haber una evaluación en aproximadamente 15 días para analizar cómo se mueve el semáforo en el municipio y, determinar si se puede comenzar a entrara a la Nueva Normalidad, pero de permanecer el semáforo en color rojo seguirán imperando todas y cada una de las medidas de prevención.

“No bastan los esfuerzos de las autoridades de los 3 niveles de gobierno ni del sector salud, si como sociedad no tomamos en cuenta las medidas de prevención”, subrayó.

En su intervención el Jefe Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03, Iván Cruz Cruz, detalló que en la región de la Cuenca se tienen 148 casos de Covid-19 confirmados y 26 defunciones, una tasa de letalidad del 17.5% colocando a esta zona como la más alta de todo el estado de Oaxaca; dio a conocer que de los 148 casos positivos 78 se han presentado ambulatorios,70 han requerido de hospitalización, 87 están en estudio y la ocupación hospitalaria de infectados es de 22 pacientes de estos son 10 positivos y 12 sospechosos.

Por su parte el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón indicó que el regreso a la Nueva Normalidad en Tuxtepec tendrá que esperar por el incremento de infectados por coronavirus. “Oaxaca está por encima del semáforo rojo, se encuentra en color guinda y esto impide pasar a la siguiente fase de la pandemia”, aseveró.

En el uso de la palabra, el Coordinador del Gobierno del Estado, Víctor Virgen Carrera, informó que los apoyos de microcréditos del Gobierno del Estado hacia el sector comercial en esta región se otorgarán a través de BanOaxaca y será la institución quien dará a conocer las reglas sobre el cómo y cuándo se aterrizarán.

Comentarios

