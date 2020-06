Comité de Víctimas de Nochixtlán, realizará jornada de lucha virtual a 4 años de desalojo

-Señalaron que a pesar de la contingencia, esta fecha no puede pasar desapercibida

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Del 14 al 19 de junio, el Comité de Víctimas de Nochixtlán llevará a cabo una serie de acciones, en el marco del cuarto aniversario del desalojo por parte de la policía federal, estas actividades dijeron sus dirigentes, serán de manera virtual por la plataforma “Zoom” y transmitida por la página oficial del COVIC.

Esta forma de realizar sus acciones se da, porque la entidad se encuentra en semáforo rojo y por consiguiente continúan sin poder llevarse a cabo eventos masivos, pues este color indica un máximo riesgo de contagio de Covid-19, y el comité respetará las medidas de prevención para proteger a la población y a sus agremiados, señalaron.

La jornada de lucha iniciará el 14 de junio con un foro virtual denominado “La lucha social en Oaxaca” que comprende desde la APPO hasta el caso Nochixtlán, para el 15 de junio se realizará otro foro virtual, ahora enfocado en la situación económica actual en la pandemia, este foro está programado a las diez de la mañana.

El 16 de junio habrá otro foro cuyo tema principal será analizar las consecuencias de la pandemia en los sectores de salud, comercio y campo, en este foro participarán representantes de diversas organizaciones, para el 17 de junio abordarán el tema de la educación en tiempos de la pandemia y los retos del regreso a clases, en este foro participará la sección 22 y ex presos políticos.

El 17 de junio por la noche se realizará un homenaje póstumo a “llanero solitito”, para el día 18 se hará una asamblea virtual de víctimas a las diez de la mañana y a las ocho de la noche un evento político cultural virtual, el 19 de junio a las nueve de la mañana, se colocará una ofrenda floral en el monumento a los caídos, en dónde participarán distintas organizaciones sociales.

A las diez de la mañana se hará un mitin virtual a cuatro años de la masacre en Nochixtlán a las doce del medio día un foro denominado “Graves violaciones de derechos humanos en México”, la última actividad está programada para las dos de la tarde con una misa virtual en memoria a las víctimas de Nochixtlán.

Los organizadores dijeron que a pesar de la situación por la que atraviesa el estado por la contingencia del Covid-19, no puede pasar desapercibido el recordar la forma en cómo el gobierno federal reprimió a profesores y habitantes de Nochixtlán el 19 de junio de 2016, cuando la policía federal intentó desalojar un bloqueo que tenían en la super carretera Oaxaca-México.

