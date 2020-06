10 nuevos decesos y 96 nuevos casos por covid en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Al corte de este primer día del mes de junio se reportan en el estado de Oaxaca 512 total de casos confirmados, 164 defunciones y 618 casos sospechosos por covid.

Para la capital oaxaqueña hay 21 nuevos casos positivos y 2 defunciones por covid. Total 398 casos y 30 fallecimientos.

En la ciudad de Tuxtepec se registran 8 nuevos casos y un nuevo fallecimiento. Total 130 casos y 22 defunciones.

Acatlán de Pérez Figueroa, reporta su segundo caso positivo por COVID-19

Entre los municipios de la entidad que registran su primer caso de covid se encuentran: Santa Catarina Juquila, Villa Sola de Vega, San Pedro Tapanatepec y Ciudad Ixtepec.

Las estadísticas en los demás municipios son como sigue:

Santiago Juxtlahuaca, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 07 casos y 02 defunciones.

Santiago Pinotepa Nacional, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 29 casos y 02 defunciones.

San Pedro Mixtepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 10 casos.

, reporta su primer caso positivo por COVID-19.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 10 casos y 02 defunciones.

San Pedro Pochutla, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 04 casos y 01 fallecimiento.

Santa María Huatulco, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 13 casos y 02 defunciones.

Santo Domingo Tehuantepec, 02 nuevos casos positivos por COVID-19 y su tercer fallecimiento. Total 15 casos y 03 defunciones.

Salina Cruz, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 37 casos y 06 defunciones.

Matías Romero Avendaño, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 05 casos.

Santiago Suchilquitongo, su cuarto caso positivo por COVID-19. Total 04 casos y 01 defunción.

