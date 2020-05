Sebien desarrolla sitio web para artesanos y productores oaxaqueños

-A través de www.feriasdeinclusion.oaxaca.gob.mx se ofertará una gran variedad de artesanías y artículos oaxaqueños, con entregas a domicilio e inclusive envíos a otros municipios o a nivel nacional

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 30 de mayo de 2020.- Con el objetivo de generar acciones para el desarrollo y contribuir a la reactivación económica durante la contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Bienestar de Oaxaca (Sebien), desarrolló un sitio web en donde las y los artesanos y pequeños productores del estado, podrán dar a conocer todos sus artículos, sin costo alguno.

De esta manera, este sector de la población contará con un espacio para la venta de sus productos de manera directa y sin intermediarios, obteniendo así un beneficio inmediato en su economía y la de sus familias, permitiendo a las personas que visiten el portal, conocer y adquirir una gran variedad de artesanías y artículos oaxaqueños, a través de entregas a domicilio e inclusive envíos a otros municipios y a nivel nacional.

La titular de la Sebien, Yolanda Martínez López, señaló que “a través de la página electrónica www.feriasdeinclusion.oaxaca.gob.mx/ se podrá acceder a un catálogo donde encontrarán una gran variedad de artículos de las diferentes regiones del estado”.

Martínez López refirió que “estas acciones forman parte del compromiso de la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de lograr un Oaxaca con igualdad de oportunidades”, destacando la importancia de realizar este tipo de acciones que permitan la reactivación y el crecimiento económico de las y los oaxaqueños.

Además de la difusión del catálogo de productos y artesanías en esta plataforma, la Sebien realiza una Feria Virtual de Inclusión Social donde se difunden y promueven todos estos productos a través de sus redes sociales, y en la cual podrán integrarse a más artesanos y productores, de la misma forma que al sitio web, ya que estos espacios serán permanentes.

Cabe mencionar que este sitio web, se suma a los esfuerzos que realiza la administración estatal para impulsar alternativas de comercialización durante esta contingencia sanitaria, a través de plataformas locales o internacionales, como lo ha hecho ya con ARIPO y la plataforma digital Amazon Handmade.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 971 1018906 o al correo electrónico: [email protected]

