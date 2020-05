Personal médico y de enfermería se suman al combate contra el COVID en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño

Oaxaca de Juárez, Oax, 30 de mayo de 2020.– Por instrucciones del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, dio la bienvenida al personal médico y de enfermería que estarán a cargo de las 40 camas que se pondrán en operación en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño para fortalecer la atención a pacientes con COVID-19.

En su mensaje de bienvenida, el secretario de Salud dijo que “la administración estatal ha realizado grandes esfuerzos financieros para fortalecer y ampliar la red hospitalaria de atención al COVID19, un trabajo que ha permitido dar cobertura médica a las y los oaxaqueños que lamentablemente padecen esta enfermedad”.

Asimismo, indicó que de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los SSO estarán operando la unidad médica para recibir a pacientes referidos de otros hospitales del estado. Mencionó también que esta nueva área será atendida por personal médico y de enfermería capacitados y dotados con los insumos necesarios para desarrollar un trabajo con seguridad.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Enfermería de la institución, Virginia Sánchez Ríos, dio a conocer que para este fin de semana se espera la llegada de más recursos humanos para el hospital, hasta completar la plantilla del personal.

La capacitación estuvo a cargo de la enfermera Marisela Barradas Ayuso, responsable de la clínica de inhaloterapia del hospital general “Dr. Aurelio Valdivieso”, quién abordó temas de importancia para el manejo de los pacientes enfermos de COVID.

Finalmente, los funcionarios agradecieron al equipo médico que se integra a la lucha contra la pandemia su solidaridad y entrega para realizar la labor que emprenderán en esta unidad hospitalaria tan importante en el estado.

