Necesitamos la participación de todos para contener contagios de Covid-19: Dávila

-Es grave la situación por la pandemia en el municipio; anuncia Asprón reconversión de espacios en el Hospital General para ampliar la zona Covid con 27 camas más

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la videoconferencia que ofrecieron esté día para dar a conocer el estado que prevalece en la región de la Cuenca del Papaloapan en relación a la pandemia por el Covid-19, el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, dijo que las cifras que se están manifestando en Tuxtepec no son nada buenas y ya no se quieren ver más historias de personas contagiadas ni más decesos por Covid-19.

“Lo que necesitamos en estos momentos es un mayor esfuerzo, solidarizarnos para evitar la propagación del virus, hoy estamos anunciando junto con la Jurisdicción Sanitaria 03 que encabeza el doctor Moisés Montalvo Asprón, un incremento de 8 contagios más para sumar un total de 104 casos acumulados en Tuxtepec y 8 defunciones a causa de la pandemia, apuntó el alcalde.

Reconoció la labor que realizan quienes se encuentran en la primera línea de combate del coronavirus, los médicos, enfermeras y todos los trabajadores del sector salud que están arriesgando sus vidas para salvar a más tuxtepecanos.

Abundó que el Gobierno Municipal continúa entregando el programa de Apoyo Alimentario por lo que hoy estuvo en varias colonias del municipio, así como con un grupo de músicos y choferes del transporte; “el propósito del Gobierno Municipal es ayudar a quien más lo necesita”, aseveró el Presidente Fernando Bautista Dávila.

Por su parte Iván Felipe Cruz Cruz, Jefe del área de epidemiologia de la Jurisdicción Sanitaria 03 dio a conocer que en esta región se tienen acumulados 125 casos confirmados de Covid-19, 61 sospechosos, 70 recuperados y 22 defunciones, de los cuales 104 corresponden al municipio de Tuxtepec de ellos 25 permanecen activos .

Así como 5 contagios de Covid-19 en Loma Bonita, 5 en Ojitlán, 2 en Jalapa de Díaz, 2 en Chiltepec, 2 en Soyaltepec, 1 en Acatlán, 1 en Ixcatlán, 1 en Jacatepec y se suma el municipio de Valle Nacional con 2 casos de coronavirus.

Mientras tanto, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Moisés Montalvo Asprón, detalló que en Tuxtepec se contabilizan 104 casos positivos en 48 colonias y 12 en 6 agencias, se cuentan 18 decesos y dio a conocer que se suma Valle Nacional con 2 casos positivos y sospechosos en Usila; anunció la reconversión del Hospital General para poder ampliar con 27 camas más el espacio Covid pero para ello se utilizarán espacios asignados a ginecología, traumatología, medicina interna y materno infantil lo que complicará la atención a otras patologías.

Indicó que el Hospital General tiene saturada el área Covid, el IMSS está a un 35% de su capacidad y el ISSSTE cuenta con 8 camas para pacientes no graves afectados por coronavirus. Reconoció que es grave la situación en Tuxtepec por lo que llamó a la población a continuar con las medidas de prevención para evitar el contagio de Covid-19.

En esta ocasión se contó también con la participación del pastor evangélico Hugo Nogueira, quien invitó a la población en general sin distingos de religión para que se sume a esta lucha y contribuir con la disminución de la movilidad en las calles de la ciudad.

Además del representante del Gobierno del Estado en la región de la Cuenca, Víctor Virgen, quien reiteró el apoyo del Gobernador Alejandro Murat para que Tuxtepec salga lo mejor librado que se pueda de esta pandemia.

