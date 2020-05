Despega con éxito vuelo espacial de SpaceX con astronautas de la NASA

-Es el primer lanzamiento desde suelo estadounidense en nueve años

Agencias

Un cohete Falcon 9 de la compañía aeronáutica SpaceX con una nave en la que viajan dos astronautas de la NASA despegó este sábado desde Cabo Cañaveral (Florida, EU) en el primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.

Los astronautas que viajan a bordo de este cohete son Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53, ex pilotos militares que se sumaron a la NASA en 2000.

El viaje de la Crew Dragon tendrá una duración de 19 horas desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A del Centro espacial Kennedy de la NASA hasta la Estación Espacial InternacionaI, si todo se desarrolla sin incidentes.

Será el segundo intento de lanzamiento luego de ser postergado por el mal tiempo poco antes de su despegue el miércoles miércoles pasado.





