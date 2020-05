Con caravana de vehículos, Frente Nacional AntiAMLO protestó en Oaxaca

-Piden que el Presidente deje el cargo a más tardar el 30 de noviembre

-Señalan a López Obrador de genocida, por matar gente durante la pandemia por el Covid

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con pancartas pegadas a sus carros, algunos de ellos con valor superior a los 300 mil pesos, así partió la carava anti AMLO la mañana de este sábado en la ciudad de Oaxaca, la consigna es que el Presidente de la República se vaya el 30 de noviembre, porque le está haciendo mucho daño al país.

Los inconformes colocaron una lona en el puente peatonal que está en las inmediaciones del mercado zonal de Santa Rosa, en la cual se leía “Andrés López en Oaxaca no te queremos #AMLOveteYA, esta caravana fue convocada por un colectivo de 67 organizaciones que se hacen llamar FRENA (Frente Nacional AntiAMLO).

Al presidente lo señalaban de farsante, de mentiroso, de manipulador, algunas pancartas decían “AMLO farsante” “Comunismo fuera”, “No más socialismo”, esta acción se llevará a cabo durante este fin de semana en varias ciudades del país.

De ahí partieron hacia el centro de la capital oaxaqueña, para recorrer las principales calles del centro histórico para dar a conocer su inconformidad con la forma en el Presidente López Obrador está gobernando el país, uno de los principales reclamos es la política comunista de López Obrador

Teresa quien formaba parte de la organización de la caravana, dijo que este es un movimiento apartidista, que no están siendo financiados por nadie, que cada uno está usando sus propios recursos, aunque mencionó que a ella le habían regalado algunas pancartas y lonas.

Acusan al mandatario nacional de genocidio, porque aseguran que se están manipulando las cifras de Covid, también están en desacuerdo porque afirman que AMLO quiere acabar con las empresas, por estas razones le piden al Presidente que deje el cargo a más tardar el 30 de noviembre.

Cabe hacer mención que actos simultáneos se realizaron en 67 ciudades del país, incluyendo tres en EUA.

