Toma protesta nuevo lider del PRI en Oaxaca

-El acto protocolario y legal se hizo ante el líder nacional de ese instituto político Alejandro Moreno de forma virtual.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El nuevo líder estatal del partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Rojas Zavaleta y su secretaria general Amairani Morales, rindieron protestas de su cargo de forma virtual ante su dirigente nacional Alejandro Moreno.

La nueva dirigencia del PRI en la entidad fue electa el pasado 26 de marzo por unanimidad, al ser la única fórmula que se registró para este proceso del PRI en Oaxaca.

Este viernes, la sede del Comité Directivo Estatal del PRI y respetando los protocolos se sana distancia se entregaron a Rojas Zavaleta y Amarani Morales las constancias de validez de la elección; y el dirigente nacional, Alejandro Moreno les tomó protesta de manera virtual.

Rojas Zavaleta afirmó que tendrá la encomienda de organizar el proceso electoral del 2021, donde se habrá de elegir diputados federales, locales y presidentes municipales y de gobernador que se realizara de forma única en el 2022.

En su discurso Eduardo Rojas, dijo que su partido se esta preparando los nuevos retos, que vive la historia de México, resultado del desastre económico que ha originado el gobierno de la 4T y Morena y su presidente Andrés Manuel López obrador, que han llevado al país a vivir la peor recesión de los últimos 100 años, lo que ha originado perdida de empleos y fuga de capitales.

Dijo que afortunadamente en Oaxaca se tiene un gobernador valiente e inteligente, como Alejandro Murat, que ha sabido sortear las grandes crisis y hasta desastres naturales, ha superado emergencias y ayuda a la gente en tiempos de grandes sequía, huracanes, inundaciones, terremotos y ahora pandemia, sin dejar a un lado que recibió un gobierno desmantelado por la corrupción y en crisis de parte del ex gobernador Gabino Cué.

PARTIDO COMPETITIVO

Eduardo Rojas quien suple en el puesto a Jorge González, dijo que trabajara con ahincó, noche y día, a brazo partido para recuperar la confianza ciudadana, hacer del PRI un partido altamente competitivo, un PRI incluyente, de puertas abiertas.

Adelantó que se comenzara por reconocer los liderazgo regionales y fortalecer la escuela de cuadros.

Dijo que ya no tiempos de titubear y urgió terminar con las divisiones, “ya no son tiempo de lamentaciones o se esta adentro del partido trabajando y no quejandose y haciendo trabajo para otros.

Rojas afirmó que el PRI luchara y enarborlara las demandas mas sentidas de la sociedad, “Vamos a recuperar nuestro trabajo a lado de las mujeres, las familias, de los obreros, de los campesinos, de los médicos, de los policías, de los empresarios, por que han sido abandonados y golpeados y con su fuerza rescataremos la dignidad de México y lo sacaremos del fracaso para que vuelva a ser la gran nación que todos queremos que sea en el mundo”ó

En tanto Alejandro Moreno líder nacional del PRI, afirmó que por la contingencia generada por la pandemia del Covid-19 se pospusieron las elecciones en Coahuila e Hidalgo donde se iban a elegir diputados y presidentes municipales.

Confió que en una vez haya una situación de menor en emergencia en septiembre u Octubre se pueda realizar estos comicios.

Dijo que los restos para el PRI a penas comienzan y adelanto que en el 2021 habra elecciones en 16 estados para gobernador, diputados y presidentes municipales, ademas de que se renovara la Cámara de Diputados Federal.

Esperan que en Oaxaca las elecciones de gobernador se pueda desarrollar en el 2022.

