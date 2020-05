SSPO mejora condiciones de la comandancia en Tuxtepec

-Elementos de la policía estatal desplegados en la zona, tienen un espacio digno donde coordinar sus actividades y pernoctar.

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), de la mano de la Administración que encabeza el Gobernador Alejandro Murat, dio a conocer que continúa trabajando en la dignificación de la labor de todos los integrantes de las corporaciones de seguridad adscritas a la dependencia, así como de la infraestructura en donde desarrollan sus actividades los uniformados.

Aunado a los trabajos y operativos que se realizan como parte de la campaña para prevenir los contagios por la pandemia del COVID-19; la SSPO ha venido realizando la sanitización, reparación y acondicionamiento de las comandancias, bases, puestos de vigilancia y demás instalaciones en donde los policías realizan su loable labor en favor de la seguridad de los oaxaqueños, así como de los espacios que cohabitan al momento de sus merecidos descansos.

Tal es el caso de la Comandancia ubicada en la ciudad de Tuxtepec, en donde a la par del inicio del operativo especial en los límites con el estado de Veracruz, se inició con el reacondicionamiento del lugar para que los elementos de la Policía Estatal desplegados en la zona, pudieran tener un espacio digno donde coordinar sus actividades y pernoctar.

En ese sentido, se realizó el reemplazo de vidrios rotos, techado, entre otras reparaciones; a las que se sumarán una serie de otras mejoras que se estarán realizando o adecuando en las próximas semanas.

La SSPO está comprometida a dignificar y apoyar a sus elementos que día a día de forma valerosa y con orgullo se encarga de velar por la seguridad y paz de los oaxaqueños; por lo anterior, pese a los demás operativos y acciones que se desarrollan por la pandemia, se continuará con el mejoramiento y readaptación de todos los espacios que son ocupados por las corporaciones adscritas a esta Secretaría.

