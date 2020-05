Regreso a clases será en semáforo verde, fecha 3 de agosto: SEP

-En las escuelas se continuará con el seguimiento de las medidas sanitarias de prevención

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que el regreso a clases será de manera gradual, siempre y cuando el semáforo de contagios sea en verde, como fecha tentativa se manejó el lunes 3 de agosto, para que se reanude el ciclo escolar 2019-2020.



Para el regreso a clases, el titular de la SEP presentó nueve intervenciones que contemplan el uso obligatorio de cubrebocas por parte de alumnos y profesores, se continuará con el seguimiento de las medidas sanitarias como mantener la sana distancia, uso de gel antibacterial, acceso a agua y jabón, así como implementar la salida escalonada al horario de receso o recreo.



Las nueve intervenciones para el regreso a clases que anunció la SEP son las siguientes:



PRIMERA.- Activación de los comités que se establecieron antes de salir al receso a) Sanitización y limpieza general b) Tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases c) Medidas de higiene permanente d) Entrenamiento formal sobre la higiene e) Circulación en un solo sentido y señalización en las escuelas



SEGUNDA.- Garantizar acceso a agua y gel en todas las escuelas de México



TERCERA.- Cuidado de maestras y maestros en riesgo



CUARTA.- Uso de cubrebocas y pañuelos de manera obligatoria



QUINTA.- Sana distancia en salida y entradas, recreos escalonados y asistencia alternada en escuelas



SEXTA.- Maximizar el uso de espacios abiertos



SÉPTIMA.- Suspensión de ceremonias



OCTAVA.- Con un solo enfermo se volvería a cerrar la escuela



NOVENA.- Apoyo emocional Esteban Moctezuma anunció el calendario escolar que propone la SEP para preescolar con fecha referencial el 10 de agosto a un curso remedial de evaluación.

