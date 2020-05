Refuerzan medidas de seguridad en mercado 20 de noviembre de Oaxaca para evitar incendios

-Hay extintores en varios puntos, todos los locales cuentan con un botiquín de primeros auxilios y los puntos de reunión están señalados



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de noviembre de la ciudad capital, reforzaron sus medidas de seguridad, para evitar que se presente un incendio como el de la central de abasto el pasado miércoles, incluso este inmueble fue el primero a nivel nacional en contar con un plan de protección civil.



El líder de los locatarios, Ricardo Leyva, mostró que en distintos puntos del mercado hay extintores, señalamientos y también tienen macadas las zonas de seguridad, asimismo expresó su respaldo hacia las personas que resultaron afectadas por el incendio en el mercado de abasto y que para evitar una tragedia de ese tipo, reforzaran las medidas de seguridad.



Los pasillos del mercado se encuentran despejados para permitir que los clientes y locatarios puedan desplazarse sin problemas en caso de una contingencia, además mencionó que todos los locales cuentan con un botiquín de primeros auxilios, esto con la intención de dar una atención pronta en caso de ser necesario.



En uno de los accesos de este inmueble está colocado un módulo con equipo para combatir incendios, el cual cuenta con cascos, chalecos, extintores, conos y banderolas, pues reiteró que la intención es que tanto clientes como locatarios se sientan seguros dentro del mercado 20 de noviembre.



Asimismo indicó que todos los locatarios fueron capacitados por la Coordinación Estatal de Protección Civil y mencionó que se conformaron brigadas para incendio, de salud y de rescate, quienes sabrán cómo actuar en caso de que se presente algún siniestro o conato de incendio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario