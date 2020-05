Reactivación comercial de Tuxtepec, será escalonadamente: Dávila

-Se reunirá con el sector salud y representantes del sector comercial para determinar las medidas a seguir

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo lunes empezarán a regresar a la nueva normalidad algunas actividades en el país, en Tuxtepec uno de los sectores que espera que llegue esa fecha y así levantar sus cortinas son los comerciantes; pero a decir del Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila,la reactivación del comercio será de manera escalonada.

En el marco de la conferencia de este viernes, el edil, aseguró que sostendrá reuniones con las autoridades de salud y los representantes del sector comercial, con la finalidad de determinar cómo va a ser la apertura de algunos comercios, y sobre todo cuales serán las medidas a seguir.

Dijo que la reactivación de los comercios será con todas las medidas necesarias y sobre todo una vez que empiecen a abrir los comercios, deben evitar que haya mucha concentración en el centro de la ciudad, ya que esto podría aumentar más las cifras de casos positivos.

Y es que el sector comercial bajó sus cortinas desde hace un mes como parte de las medidas para evitar contagios de covid-19, sin embargo tenían la esperanza de abrir a partir del próximo 1 de junio, ahora tendrán que esperar a las instrucciones por parte de la autoridad municipal y de salud, ya que en el municipio los casos van en aumento.

