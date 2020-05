Pese a vencer acuerdo, ambulantes no se instalaron en calles de Oaxaca

-En una reunión entre el ayuntamiento capitalino y líderes, se acordará qué sucederá con este sector



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña lucieron sin comerciantes ambulantes este viernes, a pesar de que el plazo de diez días en que no se instalarían venció este jueves 28 de mayo, y es que el comercio informal firmó un acuerdo con el gobierno capitalino en días pasados.



En un recorrido que realizó este medio de comunicación, se pudo apreciar que en las calles del centro histórico de la ciudad capital lucían sin comercios ambulantes, pues se esperaba que a partir de este viernes nuevamente se instalaron, pues el acuerdo de mantener libres las calles fue del 18 al 28 de mayo.



Cabe mencionar que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez tiene programada una reunión con los dirigentes del comercio informal, para determinar si se instalarán nuevamente en las calles, se continuará con este acuerdo de no poner sus puestos en la vía pública o fijar un calendario de acuerdo al tipo de artículos que venda cada puesto.



Asimismo se pudo apreciar que la mayoría de los comercios establecidos permanecen cerrados, aunque algunos ya tienen varios días abriendo sus negocios, también pudo verse que algunas personas salen a las calles a realizar sus compras.

