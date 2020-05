Oaxaca en semáforo rojo previo a inicio de nueva normalidad

-A excepción de Zacatecas, todo el país está considerado en riesgo máximo



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este 31 de mayo termina la jornada nacional de sana distancia para dar paso a la nueva normalidad, este cambio se da con 31 estados del país en semáforo rojo incluido Oaxaca, el color rojo indica un máximo riesgo de contagio, esto de acuerdo a lo informado por el Subsecretario de Salud del gobierno federal Hugo López-Gatell.



Hace apenas dos semanas el estado de Oaxaca se encontraba en semáforo amarillo, sin embargo en los últimos días los casos positivos de covid se han incrementado de manera considerable, teniendo al corte del 28 de mayo mil 186 casos confirmados y 131 defunciones, lo que representa el nueve por ciento de letalidad.



En la conferencia matutina del gobierno federal, López-Gatell dio a conocer que serán los gobiernos de cada uno de los estados los responsables de establecer la apertura de actividades que cumplan con los criterios de medidas sanitarias, además el funcionario federal dijo que la pandemia continuará durante algunos años.



Para el tema de las actividades consideradas como no esenciales, la Secretaría de Salud las clasificó en cuatro categorías, para ello se tomó en cuenta su valor social y número de personas que trabajan en cada una de las empresas, comercios e industrias del país.

