Llama Sección 22 a preparar actividades para cierre de ciclo escolar en Oaxaca

-Señalan que no hay condiciones para la reanudación de las actividades escolares



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pide a los profesores a ir preparando las actividades valorativas pedagógicas para el cierre del presente ciclo escolar, así como la parte administrativa durante el mes de junio, toda vez que se ha cumplido con dos terceras partes del programa educativo.



Mediante un comunicado, la dirigencia magisterial dio a conocer que no existen condiciones para el reinicio de las actividades educativas, por ello consideran que el cierre del ciclo escolar 2019-2020 es la medida necesaria, aunado a que se debe dar prioridad a generar las condiciones sanitarias, así como el suministro de insumos básicos para la higiene de las escuelas.



Además, manifiestan que hay muchas escuelas que no cuentan con buen servicio de agua potable y una vez que se cumpla con esto, padres de familia y maestros deberán hacer una valoración de las condiciones para hacer los preparativos para el siguiente ciclo escolar.



Por estos motivos, es que la Sección 22 considera que no es recomendable reiniciar las labores educativas este primero de junio, por ello su posición es que primero se brinden las condiciones de seguridad sanitaria y que existan los protocolos bien estructurados de acuerdo al tipo de actividad laboral.



El gremio magisterial, también manifestó su solidaridad con los diferentes sectores de trabajadores del campo y de la ciudad, exigiendo que se respeten sus derechos laborales y expresaron un rotundo “no a los despidos injustificados”, así mismo expresaron su respeto a los trabajadores del sector salud por la labor que realizan en los hospitales de todo el país.

