ISSSTE de Huajuapan regresa a sus labores después de estar en aislamiento por covid-19

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El jefe de la jurisdicción sanitaria No. 5 de la Mixteca,

Ernesto Orduña Ruiz, a través de una conferencia, dio a conocer que el personal del ISSSTE de Huajuapan de León, después de estar aislados, regresarán a sus actividades.

Thalía Saínes Ríos, directora de este nosocomio, fue quien notificó que se aplicaron las ultimas 24 pruebas al personal y dieron negativas, por lo que se tomó la decisión de que este hospital regresará a sus labores, para seguir atendiendo a quienes lo necesiten.

El jefe jurisdiccional, mencionó que los ocho pacientes que durante las pruebas anteriores dieron positivo, se encuentran estables, ya que ninguno a requerido ser hospitalizado, y permanecerán en sus casas, hasta que cumplan sus catorce días de aislamiento ya que requieren de una vigilancia estrecha por si se complica y ocupan otro tipo de tratamiento.

Asimismo, argumentó que el riesgo sigue siendo el mismo, y más en un área hospitalaria, pero si se tiene el equipo de protección personal ante la atención de pacientes contagiados el riesgo disminuye.

Por ultimo, señaló que desde la entrega de resultados la cuarentena que tenía el hospital se levantó y ya se están brindando servicios las áreas de consulta externa y urgencias, así como laboratorio y farmacia, por lo que ya podrán asistir ya al nosocomio si lo requieren.

Cabe mencionar que en días anteriores se realizaron más pruebas de covid-19 a todo el personal del ISSSTE, ya que tuvieron contacto directo con una paciente que lamentablemente falleció en el mismo, del cual ocho trabajadores, entre ellos enfermeros, médicos y personal en general, dieron positivo a esta prueba.

