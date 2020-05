Hospital Tuxtepec realizara segunda reconversión para pacientes Covid-19

-Debido al creciente número de casos en Tuxtepec, el nosocomio se ve obligado a cerrar algunas áreas de atención.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – El Hopital General Regional Tuxtepec, se encuentra al tope de capacidad en casos Covid-19, de acuerdo a los reportes emitidos por los Servicios de Salud, situación que a obligado al director Iván Ávalos Flores, cerrar espacios de atención como: cirugía general, traumatología y ortopedia para poder reacondicionar y ampliar lugares para pacientes diagnosticados positivo a Coronavirus.

De acuerdo a un escrito dirigido hacía el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Moises Montalvo Aspron, por parte de la administración del Hospital, detallan la 2da reconversión en la cual comprendera; el aislamiento de toda la segunda sección de hospitalización y pasara a clasificarse como área COVID-19.

Por este motivo no se podra atender a derechohabientes de estas especialidades, pidiendo sean redirigidos a hospitales de segundo y tercer nivel, así mismo para la valoración debera ser con previo aviso.

De acuerdo con el documento, los pacientes originarios de Jalapa de Díaz ojitlán y Acatlán de Pérez Figueroa serán canalizados hospitales comunitarios de la región.

