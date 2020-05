Continúa aumento de decesos por covid en Oaxaca, hay 12 nuevas defunciones y 65 nuevos casos

-San Felipe Usila se une a la lista de la Cuenca con su primer caso positivo, un tercer caso para Valle Nacional y un deceso para Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Al corte de este viernes de los Servicios de Salud de Oaxaca hay 12 nuevos decesos y 65 nuevos casos positivos por covid-19.

Hasta el momento se confirman 1,251 casos positivos, 143 defunciones y 608 casos sospechosos en toda la entidad.

La capital del estado reporta 15 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por covid, para un total de 335 casos y 24 defunciones.

En la Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec presenta una nueva defunción y 3 nuevos casos, para un total de 107 positivos y 19 defunciones.

Loma Bonita, reporta 2 nuevos casos positivos por covid con un total de 7 casos.

San Juan Bautista Valle Nacional, reporta su tercer caso positivo.

Y San Felipe Usila, se une a la lista con su primer caso positivo y su primer fallecimiento por covid-19.

Las estadísticas por municipio se reportan de la siguiente manera:

Los municipios de Valerio Trujano, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, y San Pablo Huixtepec, reportan su primer caso positivo por covid-19.

Huautla de Jiménez, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 6 casos.

Santos Reyes Nopala, reporta 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 3 casos.

San Pedro Mixtepec, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 9 casos.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 08 casos y 1 fallecimiento.

Santo Domingo Tehuantepec, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 13 casos y 2 defunciones.

Salina Cruz, reporta su sexto fallecimiento por covid-19. Total 34 casos y 6 defunciones.

Asunción Nochixtlán, reporta 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 10 casos.

Santa María Atzompa, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. total 58 casos y 07 defunciones.

Santa Lucía del Camino, un nuevo caso positivo y su segundo fallecimiento por covid-19. Total 43 casos y 2 defunciones.

San Antonio de la Cal, reporta 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 38 casos y 6 defunciones.

Santa María del Tule, un nuevo caso positivo y su primer fallecimiento por covid-19. Total 8 casos y 1 defunción.

Tlacolula de Matamoros, 4 nuevos casos positivos por covid-19. Total 14 casos.

Santa Cruz Xoxocotlán, reporta 9 nuevos casos positivos por covid-19. Total 90 casos y 11 defunciones.

Villa de Zaachila, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 32 casos y 3 defunciones.

Así mismo sigue aumentando el contagio en el personal de salud con 266 positivos.

Autoridades federales, estatales y municipales, así como de salud piden a la ciudadanía que acaten las medidas necesarias para evitar la propagación de contagios y que el estado, baje el semáforo de la salud.

