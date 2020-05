Atropellan a dos personas en San Sebastián Etla, responsables se dan a la fuga

-En la comunidad vecina de Guadalupe Hidalgo Etla fue detenido uno de los responsables.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Sujetos a bordo de una camioneta blanca en presunto estado de ebriedad, atropellaron a dos personas en el municipio de San Sebastián Etla en la región de Valles Centrales de Oaxaca, mismos que salieron huyendo del lugar y terminaron por abandonar su vehículo tras una larga persecución hasta la comunidad vecina de Guadalupe Hidalgo Etla a las orillas de la autopista con dirección a la caseta de Huitzo.

Fueron vecinos de esta comunidad los que hallaron la unidad en mención, entre bordos de terracería, quedándose atorada al intentar ingresar a la autopista, situación que obligó a sus ocupantes a dejar abandonado su vehículo, sin embargo, en el lugar fue detenido un sujeto y fue puesto a disposición de las autoridades de Guadalupe Etla.

Autoridades Municipales, Estatales y Federales se dieron cita en el lugar en compañía de una grúa para poder sacar la camioneta de la zanja en la que había quedado atorada y poder trasladarla al corralón, mientras realizarán las diligencias correspondientes ante este hecho ilícito.

