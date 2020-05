Se reporta en Oaxaca 42 nuevos casos y 9 defunciones por covid

-Valle Nacional reporta sus dos primeros casos, Ojitlán su segunda defunción, Tuxtepec 8 casos nuevos y Chiltepec su segundo caso positivo.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En Oaxaca se confirman 9 decesos más y 42 nuevos casos por covid-19, para un total de 1,186 casos confirmados, 131 defunciones y 527 casos sospechosos.

La ciudad de Oaxaca de Juárez, reporta 14 nuevos casos positivos y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Total de 320 casos y 22 defunciones.

San Juan Bautista Tuxtepec, reporta 8 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por COVID-19. Para un total de 104 casos y 18 defunciones.

San Juan Bautista Valle Nacional, reporta sus 2 primeros casos positivos por COVID-19.

San Lucas Ojitlán, reporta su segunda defunción por COVID-19. Total 05 casos y 2 fallecimientos.

San José Chiltepec, reporta su segundo caso positivo por COVID-19.

Los municipios se reportan como sigue:

Salina Cruz, un nuevo contagio y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Total 34 casos y 5 defunciones.

Santa María Atzompa, reporta un nuevo caso positivo y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Total 57 casos y 7 defunciones.

Santa Lucía del Camino, reporta 2 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 42 casos y 1 fallecimiento.

Santa Cruz Amilpas, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 13 casos.

San Antonio de la Cal, reporta 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 35 casos y 06 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, dos nuevos casos positivos y 3 defunciones por COVID-19. Total 81 casos y 11 fallecimientos.

Cuilápam de Guerrero, 2 nuevos casos positivos. Total 09 casos por COVID-19.

Villa de Zaachila, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 31 casos y 3 defunciones.

San Bartolo Coyotepec, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19, Total 17 casos y 1defunción.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, reporta su primer fallecimiento. Total 7 casos y 1 defunción por covid.

