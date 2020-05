Se registran 101 migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos: IOAM

-La información fue dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera. Oax. 27 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al corte del martes 26 de mayo, 101 migrantes oaxaqueños han fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos.

La directora general del IOAM, Aida Ruiz García, señaló que están a espera de mayor información para conocer con exactitud los generales y comunidad de origen de los connacionales que lamentablemente han perdido la vida.

Aseveró que por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en lo que va de este 2020, se ha gestionado la repatriación de 82 restos mortuorios, nueve de los cuales fallecieron por COVID-19.

Indicó que el instituto a su cargo habilitó al inicio de esta contingencia los correos:

[email protected] para cualquier asesoría jurídica, así como el de [email protected] para el servicio de traslado de restos mortuorios. También el número telefónico 951 242 51 14 para la atención que se solicite.

Ruíz García detalló que los requisitos para el traslado de restos mortuorios, que deberán presentar quienes sufrieron la irreparable pérdida de un ser querido, son:

Copia del acta de nacimiento de la persona fallecida

Copia de identificación oficial del solicitante, quien debe de tener una relación de parentesco con el finado

Solicitud de apoyo.

Recalcó que con base en la “Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19”, emitida por el Gobierno de la República, se aplica de manera estricta las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales para el manejo y transporte de restos mortuorios.

Explicó que aunado a estas acciones, el IOAM ha generado a través de redes sociales y medios de comunicación, recomendaciones en lenguas maternas, principalmente para quienes hayan regresado a la entidad en las últimas dos semanas, ya que deben permanecer en casa 14 días y evitar el contacto con otras personas

Finalmente, invitó a quienes presenten síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o dolor de garganta, llamar al número 800 77 08 437 y permanecer atentos a las indicaciones que brinde el Gobierno del Estado a través del sitio web: coronavirus.oaxaca.gob.mx/

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario