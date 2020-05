Refuerza IEEPO protocolos sanitarios en pago de nómina por cheque de la quincena 10

-Con responsabilidad y compromiso el IEEPO protege la seguridad y la salud de docentes y personal administrativo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de mayo de 2020.- Conforme a la normatividad decretada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y en apego a las indicaciones del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, la dependencia reforzó los protocolos sanitarios en el pago de nómina, bajo la modalidad de cheque, correspondiente a la quincena 10 del año 2020.

Para las y los trabajadores de los Valles Centrales, en la pagaduría de San Felipe del Agua el trámite inició este jueves 28 de mayo, conforme al calendario organizado por la inicial del primer apellido.

En este proceso de pago -que continuará el viernes 29-, se cuenta con el apoyo de una brigada de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSPO), a través de la Policía Vial Estatal.

De esta manera, con responsabilidad y compromiso, el IEEPO protege la seguridad y la salud de docentes y personal administrativo que acuden a realizar el trámite, mismo que en las diferentes pagadurías de las otras regiones de la entidad se lleva a cabo respetando similares protocolos sanitarios y en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

El responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, José de Jesús Núñez Grijalva, informó que las medidas han tenido buena aceptación entre las y los trabajadores de la educación quienes desde su llegada a las instalaciones cumplen con cada una de las indicaciones y han comprobado la agilidad con la que se efectúa el procedimiento.

En entrevista, profesores y personal administrativo que acudieron a la pagaduría de San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca consideraron adecuadas las medidas de organización e higiene con las cuales se cuida la integridad, se les facilita el lavado de manos y proporciona gel antibacterial; además del acompañamiento para mantener el orden en las filas.

Unidos en la sana distancia, nos cuidamos todas y todos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario