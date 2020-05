Gobierno de Tuxtepec mejora herramientas de trabajo al personal de Agua Potable

–Responsabilidad de la Administración Municipal dotarlos del materia necesario para que puedan desempeñar sus labores

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En representación del Presidente Fernando Bautista Dávila, el regidor de Servicios Públicos, José Humberto Villamil Azamar, hizo entrega de equipo y herramientas al área operativa de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

Durante esta entrega, el concejal invitó a los empleados del área de Agua Potable y Alcantarillado a seguir redoblando esfuerzos en estos momentos tan complicados por la pandemia del coronavirus, para seguir atendiendo a la ciudadanía.

Los exhortó a hacer buen uso de las herramientas que recibieron y afirmó que es una responsabilidad de la Administración Municipal dotarlos del materia necesario para que puedan desempeñar sus labores cotidianas.

Villamil Azamar reconoció el trabajo que realizan en estos tiempos de pandemia y los exhortó a usar cubrebocas y, a redoblar las medidas de seguridad para evitar contagios entre los empleados del Ayuntamiento, así como entre la población en general a la que el Gobierno Municipal otorga el servicio de agua potable.

Las herramientas y equipo de trabajo que fueron adquiridas y entregadas al área operativa de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado son: palas, picos, barretas entre otras, instrumentos que permitirán mejorar los trabajos y la atención que se brinda a los usuarios del organismo operador del agua en Tuxtepec.

