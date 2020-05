Diputada Juana Aguilar, propone que los docentes laboren en la comunidad a la que pertenecen

-Un salario digno y vivienda decorosa para los maestros

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La diputada emanada de Morena Juana Aguilar Espinoza, propuso establecer que el Gobierno del Estado promueva y garantice que los docentes laboren en las zonas o comunidades a las que pertenecen; así como promover el arraigo de éstos en las comunidades que trabajen a efecto de alcanzar una vida decorosa para ellos y sus familias y la disposición del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas, para su desarrollo personal y profesional, lo anterior en términos de la legislación federal.

La legisladora dijo que es violatorio a los derechos laborales, culturales y lingüísticos, que se les asigne de forma arbitraria a los maestros las zonas para impartir clases, sobre todo cuando las comunidades están muy alejadas de sus lugares de orígen, pues se encuentran obligados a abandonar su cultura y lengua materna, así mismo tienen que dejar de lado proyectos personales y profesionales, lo cual impacta en la calidad de vida de ellos y sus familias.

En este sentido propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 19 de la ley de educación para el estado libre y soberano de Oaxaca.

