Continúa embellecimiento de los bulevares de Tuxtepec

-Con plantas que produce el vivero municipal se busca que al regreso a la Nueva Normalidad la ciudadanía encuentre una mejor imagen de los principales accesos a la ciudad

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte del programa de reforestación y embellecimiento de la ciudad, el Gobierno Municipal de Tuxtepec a través de las áreas de Medio Ambiente, Vivero Municipal y Embellecimiento de los Bulevares, lleva a cabo siembra de más de 210 bugambilias de diferentes variedades en el bulevar “Francisco Fernández Arteaga” mejor conocido como Muro Bulevar, acción que se extenderá hacia los camellones de los principales accesos a la ciudad.

El biólogo Gerardo Ferrer Policarpio, responsable de la reproducción de las citadas plantas de ornato informó que esta acción se lleva a cabo a través de la Dirección de Medio Ambiente que dirige Jhoni Cruz Ortiz, dando continuidad al propósito del Presidente Fernando Bautista Dávila de mejorar y contribuir con el mejoramiento del entorno, el embellecimiento de los principales accesos y dar una mejor imagen de la ciudad de Tuxtepec que la haga más atractiva para sus habitantes y para los miles de visitantes que seguramente regresarán a realizar compras y trámites al concluir la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Mencionó que este proyecto se inició desde el comienzo de la primera Administración del Presidente Fernando Bautista Dávila y se le ha dado continuidad ya que son los bulevares los más transitados, que al ser reforestados contribuye con la oxigenación del aire y aparte de ello se tiene una ciudad más bella y más colorida.

Dijo que para lograr este objetivo se estarán reproduciendo alrededor de 600 plantas de este tipo para reforestar los bulevares “Bicentenario”, “Manuel Ávila Camacho” y parte del “Antonino Fernández”, trabajo que se contempla concluir en aproximadamente 3 meses.

Gerardo Ferrer, apuntó que se determinó la siembra de bugambilias ya que esta es recomendada como planta de ornamento para parques, jardines, patios, aceras por que es un pequeño árbol que no desarrolla un tronco grueso, por lo que también es apropiado para camellones y banquetas angostas y es muy apreciada por su espectacular floración.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario