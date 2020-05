Comerciantes de Valle Nacional, bloquean carretera a Oaxaca

-Acusan a los responsables del filtro de dejar pasar a proveedores para que surta Lores, y no a los pequeños comerciantes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Comerciantes del municipio de Valle Nacional decidieron bloquear la carretera luego de que se inconformaran debido a que el filtro sanitario dejó pasar a un proveedor, cuando no se permite el paso a nadie y así evitar que haya casos de covid en este municipio.

Y es que a decir de los comerciantes, ellos acuden a donde está el filtro para poder comprarle a los diversos proveedores, sin embargo la mañana de este jueves empezó a circular una fotografía en donde un proveedor estaba surtiendo la tienda de autoservicio Lores, lo que molestó a los comerciantes quienes aseguraron que hay preferencia en el filtro sanitario.

Por lo tanto uno de los comerciantes afectados Fernando Gerónimo, solicitó que el filtro deje pasar a los proveedores pero para surtir a los pequeños comerciantes no únicamente a unos cuantos.

Esta situación está afectando a los ciudadanos que deseen pasar por el lugar, debido a que es paso obligado a la capital del estado.

Cabe hacer mención que en la entrada de este municipio está colocado este filtro sanitario, con la finalidad de impedir que personas ajenas al municipio se queden, sin embargo ya hay muchas quejas de los ciudadanos que denuncian arbitrariedades por los responsables del filtro.

