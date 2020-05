Atiende Bomberos de Oaxaca incendio registrado en la Central de Abasto

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de mayo de 2020. – La Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) informa que, luego de recibir el reporte de un incendio al Servicio de Emergencias 9-1-1, en conjunto con personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana Capitalina; se atendió de inmediato el incendio registrado en la Central de Abasto.

Más de 500 integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HBCO) de las subestaciones Central, Norte y Sur; bomberos de Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera, San Jacinto Amilpas, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán; así como, 32 vehículos oficiales (pipas, carros bomba y ambulancias), arribaron al lugar para brindar el auxilio y apoyo necesario para mitigar el fuego.

Asimismo, las Policías Estatal y Vial Estatal, realizaron los cortes pertinentes a la circulación.

Cabe destacar que al lugar también arribó personal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y locatarios.

Las zonas que resultaron afectadas fueron de artesanías, canastos, la rampa y comedores y, en las cuales se realizaron labores de contención, enfriamiento y remoción.

