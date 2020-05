Aterriza cuarto vuelo de EU con 50 ventiladores para casos covid

Milenio

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que esta mañana aterrizó el cuarto vuelo con 50 ventiladores para atender caso de covid-19.

El avión de la empresa Fedex aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), como parte del puente aéreo Estados Unidos-México. Este es el cuarto de un total de seis vuelos agendados a la terminal mexiquense.

El aterrizaje de la aeronave con matrícula N104FE ocurrió a las 7:38 horas, luego de que registrara un retraso estimado de una hora en el estado de Memphis.

Con este cargamento son ya 311 los equipos médicos recibidos con apoyo del gobierno estadunidense. En un mensaje en Twitter, el canciller agradeció a la empresa Hamilton por la fabricación de los insumos médicos construidos en Suiza.

Los ventiladores servirán para atender a pacientes de covid-19 en la Ciudad de México y Guerrero, entre otros. El primer cargamento llegó el pasado 5 de mayo y contempló 211 dispositivos; el 13 de mayo llegaron 30 equipos; y el 20 de mayo arribó un cargamento con 20 respiradores artificiales más.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario