Aprueba Congreso anular proceso electoral cuando se acredite violencia política contra mujeres

Comunicado

San Raymundo Jalpan Oaxaca. 28 de mayo de 2020.- El Pleno de la LIXV Legislatura del Congreso de Oaxaca, aprobó con la mayoría de votos de los asistentes a la Sesión Extraordinaria de este jueves, un paquete de reformas para garantizar la participación de las mujeres en procesos electorales, y en su caso, sancionar actos de violencia política por razón de género.

Al aprobar reformas y adiciones al Artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, y al Artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, quedó establecida como causal para decretar la nulidad de una elección, cuando se acredite violencia política en razón de género, siempre y cuando el candidato que cometió el acto haya resultado ganador.

En este mismo tenor, la representación popular reformó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de regular hechos y conductas que, tradicionalmente, no fueron contempladas o sancionadas por la Ley.

También, otorga facultades adicionales a la Fiscalía General del Estado (FGEO), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género.

El Instituto y el Tribunal electoral, podrán solicitar a las autoridades competentes órdenes o medidas de protección y reparación para las mujeres víctimas de violencia política.

Asimismo, la Fiscalía tendrá la responsabilidad de investigar, bajo perspectiva de género, en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, creará, actualizará y administrará el Registro de Casos de Violencia Política contra las mujeres.

Otra reforma a esta misma legislación, permitió la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, al ser el análisis de datos recopilados un factor indispensable para la transversalización de las políticas públicas que atiendan y prevengan factores de riesgo para las mujeres.

Al iniciar el Periodo Extraordinario de Sesiones convocado para este día, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jorge Octavio Villacaña Jiménez, solicitó a los y las asistentes un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia por la COVID-19 en la entidad.

Previo y durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, personal de Seguridad y Resguardo, y de Servicios Médicos, aplicaron con estricto apego, a todos los asistentes, los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades, para evitar cualquier riesgo.

