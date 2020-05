Aclara SSO que sanitizacion no causa daños a la salud de la población

-Se han sanitizado 23 municipios, beneficiando a 373 mil 228 habitantes

-Personal de Promoción de la Salud ha realizado 776 mil 855 acciones en todo el estado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de mayo de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que con el objetivo de prevenir más contagios por COVID-19 en la entidad, personal del programa de vectores, realiza actividades de sanitización en unidades médicas, espacios públicos y de transporte, que incluye solución clorada (agua y cloro) y no causa ningún daño a la población.

Mencionó que siguiendo la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se han protegido a 373 mil 228 personas y se han empleado dos millones 898 mil 609 mililitros de sanitizante, apoyados por 301 trabajadores en las seis Jurisdicciones Sanitarias, en coordinación con la autoridades municipales.

Dio a conocer que las actividades se realizaron en coordinación con la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, y los municipios, por lo que en Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas se han sanitizado espacios públicos como oficinas de gobierno y centros de salud.

Asimismo, en la Jurisdicción Sanitaria del Istmo -en Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla, Santo Domingo Zanatepec, Unión Hidalgo y Jalapa del Márquez-, se ha duplicado la estrategia en centros recreativos, centro de salud, ambulancias, oficinas de gobierno, panteones, sitios religiosos, transporte público como mototaxis, urban y taxis.

En San Juan Bautista Tuxtepec, esto se ha llevado a cabo en viviendas, terminal de autobuses, centros recreativos, oficinas de gobierno y sitios religiosos; y en la Jurisdicción de la Costa en las localidades El Cuil, Maiz Amarillo o la Reforma, el Aeropuerto de Puerto Escondido, San Andrés Copala, San Gabriel Mixtepec, San Mateo Piñas, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional.

En la Mixteca, los municipios de Huajuapan de León, el andador comercial, mercado, oficinas de Seguridad Pública, Vicefiscalia y bomberos; en Putla en oficinas de Juicio Oral, Ministerio Público, en la Agencia de Rancho Yuxichi, la Casa de Salud, iglesia, Kinder y Primaria y taxis.

Mencionó que en la Sierra, se sanitizaron vehículos de transporte público y particulares en San Francisco Lachigolo, San Jerónimo Tlacochahuaya y San Pablo Villa de Mitla; así como sitios públicos como centros recreativos, hospital, oficina de gobierno y religiosos en Tlacolula de Matamoros.

Agregó que como parte de las actividades de prevención, desde el mes de marzo a la fecha el personal de Promoción de la Salud ha distribuido 57 mil 324 carteles, 97 mil 488 folletos, 171 mil 277 trípticos, cuatro mil 702 lonas, y se han impartido pláticas sobre el lavado de manos con agua y jabón, y el uso de gel antibacterial a 446 mil 064 personas. También se han tenido mil 764 reuniones con autoridades municipales, que suman un total de 778 mil 619 acciones en beneficio de la población.

De igual manera se han distribuido aproximadamente 90 mil cubrebocas en la población, e impartido dos mil dos capacitaciones en 514 municipios, apoyados con 300 promotores y brigadas de las seis Jurisdicciones Sanitarias del estado.

El funcionario destacó que si una persona infectada escupe, tose o estornuda, y dependiendo de las superficies donde lo haga, el virus puede permanecer activo entre dos horas y nueve días, de acuerdo con información publicada por la revista sanitaria “The Journal of Hospital Infection”.

Finalmente dijo que es importante no difundir rumores en los habitantes sobre que el líquido utilizado en las labores de sanitización causa daños o inclusive sea el mismo virus, ya que eso es rotundamente falso, por lo que pidió a la ciudadanía evitar compartir estos mensajes en los grupos de WhatsApp, que provocan psicosis y miedo en la población.

