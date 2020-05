Siete nuevos decesos más para Oaxaca por Covid

-En las últimas 24 horas se confirman 35 nuevos casos en la entidad

Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – Un total de 1,144 casos confirmados, 122 Defunciones y 530 casos sospechosos de covid-19, se reportan al momento en la entidad oaxaqueña.

Al corte de este miércoles, hay 7 nuevos decesos y 35 nuevos casos confirmados en la entidad.

En el municipio de Oaxaca de Juárez, reportan 9 nuevos casos positivos y un nuevo fallecimiento por covid. Con un total 306 casos y 21 defunciones.

Mientras que en la Cuenca del Papaloapan las estadísticas siguen igual, que al día de ayer sin aumento de casos ni decesos.

Por municipios los números son como siguen:

En Santiago Pinotepa Nacional, dos nuevos casos dieron positivo y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Total 22 casos y 02 defunciones.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total siete casos.

Santo Domingo Tehuantepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 12 casos y 02 fallecimientos.

Salina Cruz, 2 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 33 casos y 4 defunciones.

Matías Romero Avendaño, su cuarto caso positivo por COVID-19.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 10 casos.

Villa de Etla, reporta su primer fallecimiento por COVID-19. Total 05 casos y 01 defunción.

San Pedro Ixtlahuaca, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 11 casos.

Santa María Atzompa, dos nuevos casos positivos por COVID-19. Total 56 casos y 06 defunciones.

Tlalixtac de Cabrera, reporta su quinto caso positivo por COVID-19.

Santa Lucía del Camino, reporta 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 40 casos y 01 fallecimiento.

Santa María del Tule, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 7 casos.

Santa Cruz Xoxocotlán, 07 nuevos casos positivos y un nuevo fallecimiento por COVID. Total 79 casos y 09 defunciones.

Villa de Zaachila, reporta su tercer fallecimiento por COVID-19. Total 30 casos y 3 defunciones.

El reporte también indica que son 696 personas recuperadas y 1,318 casos negativos.

Los Servicios de Salud de Oaxaca, piden a la población acatar las medidas sanitarias necesarias, para evitar la propagación y el riesgo de contagio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario