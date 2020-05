Se suspendió sanitización porque dijeron que íbamos a matar a la gente: Edil de San Antonio de la Cal

Mario Romero

San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Debido a que unas personas colocaron en distintos puntos de la población, carteles en los que alertaban a la ciudadanía, diciendo que con la sanitización que se llevaría a cabo iban a matar a la gente, se tuvo que suspender esta activiidad , así lo manifestó el Presidente Municipal Alfonso Ángel Vázquez Santiago.

Además aclaró que el líquido que se utiliza es proporcionado por el gobierno del estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil que encabeza Antonio Amaro Cancino, sin embargo por la presión de la gente tuvo que suspender la sanitización que estaba programada para este miércoles.

El edil dijo que la sanitización se realizaría en puntos estratégicos, principalmente alrededor de dónde se han detectado casos de Covid, sin embargo debido a que unas personas colocaron información falsa en varios puntos, provocó que la población se alertara y se manifestara para que se suspendiera la actividad.

Asimismo indicó que lo que buscan es regresar el producto que se utilizaría a la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues al estar concetrado no pueden tirarlo al aire libre, toda vez que la contaminación sería considerable.

Y es que este miércoles de manera violenta, con piedras, palos y machetes, habitantes de este municipio corrieron al personal que iba a sanitizar la cabecera municipal, el argumento era que no fueron notificados por la autoridad municipal y que el líquido que utilizan es el que está matando a la gente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario