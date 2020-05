Sanitizan el boulevar “Guadalupe Hinojosa de Murat” en Santa Cruz Xoxocotlán

Oaxaca, Oaxaca.- Esta mañana personal de la policía del ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, con cinco motocicletas y tres patrullas al mando de los comisionados municipal y estatal; Edy Caballero López así como Francisco Santiago José, además del director de la Policía Vial Estatal, comandante David Antonio Jiménez y elementos correspondientes, participaron en la sanitización del boulevar “Guadalupe Hinojosa de Murat”, ubicado en la demarcación antes mencionada.

Cabe resaltar que dichos mandos policíacos y elementos de las respectivas corporaciones, realizaron el acompañamiento al vehículo conocido como “Godzilla”, el cual se encargó de dispersar el desinfectante a lo largo del recorrido que efectuó dicha unidad.

La anterior acción, deriva de la constante lucha contra el COVID-19, virus que ha cobrado la vida de cientos de personas en todo el mundo y que en los municipios del estado de Oaxaca se han toman medidas preventivas para frenar posibles casos.

En su oportunidad el comisionado de seguridad en Xoxocotlán, Edy Caballero López, señaló que gracias al gobernador del estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa es posible la puesta en marcha que llevaron a cabo esta mañana en dicha demarcación con la finalidad de contener la propagación del coronavirus.

“El tema de salud es muy importante tocante en la situación que enfrentamos y el gobierno del estado ha mostrado su preocupación al proporcionar la herramientas para atender esta zona de nuestro municipio”, apuntó Caballero López.

En este mismo sentido, diversas calles de la localidad antes citada, han sido sometidas a la limpieza viaria con el objetivo de eliminar la carga viral que pueda guardarse en las vías de la demarcación municipal.

En otro contexto el mando policíaco remarcó que en materia de seguridad, Santa Cruz Xoxocotlán se encuentra en calma a través del combate y disuasión de grupos que se encuentra fuera de la ley o pretenden alterar el orden público, así lo dio a conocer el comisionado municipal, Edy Caballero López.

