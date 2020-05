Mueren dos personas en inmediaciones de central de abasto en Oaxaca

-Ambos hombres vivían en situación de calle y se sospecha que su muerte pudo haber sido por Covid



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este miércoles fueron encontrados dos cuerpos sin vida en inmediaciones del mercado de abasto de la ciudad capital, hasta el momento ambos cuerpos están en calidad de desconocidos y se presume que ambos eran personas en situación de calle.



El primero de ellos fue encontrado en la prolongación de Nuño y el otro en la calle Cosijopí, ambas personas son del sexo masculino y se desconocen las circunstancias en las que perdieron la vida, aunque debido a la pandemia por el Covid-19, se sospecha que el deceso pudo haber sido por esta enfermedad.



Y es que la zona del mercado y la central de abasto fue señalada como un foco rojo de contagio, por el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, y por ello se reforzaron los nueve filtros sanitarios y se tomaron medidas para disminuir la afluencia de personas en esos lugares.



El primer cuerpo fue levantado con los protocolos de seguridad para evitar algún contagio de covid y es que esa es una de las principales sospechas por las cuales esta persona perdió la vida y es que es posible que muchas personas en situación de calle puedan estar contagiadas o ser portadoras del virus.

