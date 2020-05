Muere Policía Estatal en mortal accidente sobre carretera a Oaxaca

-Los primeros informes indican que conducía a exceso de velocidad y tras invadir el carril contrario, se encontró con una pesada unidad de tráiler.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Sobre la carretera Cucnopalan-Huitzo se registró un aparatoso accidente, en el cual un oficial de la Policía Estatal de Puebla perdió la vida tras chocar contra un tráiler, al conducir con exceso de velocidad y un descuido, la patrulla terminó por invadir el carril contrario y se impactó contra la pesada unidad de motor.

Los primeros reportes de las autoridades, indican que el policía conducía a exceso de velocidad y la falta de pericia al volante fue el principal motivo que ocasionó este siniestro en la carretera federal 135D, en contra un tráiler, mismo que se reporta se dio a la fuga después de lo ocurrido.

La Patrulla Estatal después del choque terminó por volcarse y quedar atravesada a mitad de la carretera impidiendo la circulación, debido al fuerte impacto frontal de lado del conductor,por lo que el Oficial de la Policía Estatal de Puebla perdió la vida dentro de su vehículo.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) abanderaron el área para dar intervención al personal ministerial para iniciar las diligencias correspondientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario