Luego de reportes de robo, locatarios del mercado de abasto de Oaxaca protestan en administración

-Piden que les permitan ingresar a sus locales para revisarlos y reportar lo que haya sido robado



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Un grupo de locatarios del mercado de abasto de la ciudad de Oaxaca, realizan una protesta en las oficinas de coordinación del inmueble, están exigiendo que les den acceso al área en dónde se han reportado robos en los últimos días.



En las redes sociales se reportó que se registraron saqueos en algunos locales comerciales, esto generó que los locatarios se alertaran y acudieran a revisar, sin embargo se encontraron con los accesos cerrados y por ello se manifestaron de esta manera para exigir que les permitan revisar qué fue lo que les robaron.



Y es que desde este lunes 25 de mayo, líderes y comerciantes acordaron tomar medidas para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 y así protegerse y al mismo tiempo a sus clientes y familiares, para ello se elaboró una agenda de los días en que se abrirán los comercios dependiendo del tipo de giro, algunos de ellos permanecerán cerrados durante varios días.

