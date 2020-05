López Obrador quiere retomar giras a partir del 2 de junio

Pese a que aún no tiene autorización de las autoridades de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene una calendarización de su primera gira por el sureste del país tras la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, que comenzaría el próximo martes 2 de junio.

“En mi caso es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa, tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de sana distancia, pero a partir del lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país”, refirió.

“Si estoy aquí cuidándome puedo también estar en cualquier estado cuidándome. Aprovecho para ver cosas. Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad”, dijo.

El mandatario mexicano detalló que la gira comenzaría el martes en Cancún, Quintana Roo, para inaugurar el tramo del Tren Maya que iría de dicho lugar a Valladolid. El miércoles daría el banderazo para en Mérida para el tramo que va a Campeche.

Para el jueves se daría el banderazo para dos tramos: uno en Escárcega y otro por la tarde en Palenque, para completar los cuatro tramos. El viernes realizará la supervisión de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la ampliación del puerto de Coatzacoalcos.

El sábado, López Obrador estará en Cangrejera para supervisar un tren de refinación y visitará la refinería de Minatitlán. Finalmente, el domingo dará el banderazo para la rehabilitación de la vía del Tren del Istmo en Sayula.

“Les pido a todos los de los lugares que vamos a visitar que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no más de 50 personas, cuidando la sana distancias”, dijo.

El mandatario mexicano detalló que a su regreso, estaría en la Ciudad de México otra semana y para la siguiente realizará otra gira d trabajo de seis días ahora por el norte del país.

