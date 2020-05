Llama Ayuntamiento de Oaxaca a sanear hogares para evitar el dengue

-Elimina posibles criaderos de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 26 de mayo de 2020.- El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez exhorta a la población a no bajar la guardia durante la Fase 3 de la pandemia por COVID-19 y además reforzar otras medidas de saneamiento básico en el hogar para evitar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

El subdirector de Control Sanitario, Marco Antonio Jiménez Bolaños, recordó que durante la temporada de lluvias, que este año inició del 15 de mayo y concluirá el 30 noviembre, se acentúa la propagación del mosco Aedes Aegypti que es el principal portador de estas enfermedades, por lo que es de vital importancia replicar acciones de limpieza en el hogar, escuelas y lugares de trabajo.

Las medidas de saneamiento básico, apuntó, consisten en lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua y los mosquitos se reproduzcan, tapar todo recipiente en el que se almacene agua, así como voltear cubetas, tambos, tinas o macetas, ya que los mosquitos buscan estos lugares para reproducirse.

Además, se deben tirar o desechar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que se puede acumular agua, cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada tercer día. Barrer y mantener en orden todos los espacios en los que desarrollamos alguna actividad o en donde vivimos.

El subdirector de Control Sanitario recordó que no existe una vacuna o medicamento para combatir el dengue, chikungunya o zika, por esa razón la mejor manera de protegerse es siguiendo las medidas de saneamiento básico con las que se eliminan los criaderos de mosquitos en las viviendas.

Marco Antonio Jiménez Bolaños dio a conocer que, en el combate a los vectores transmisores de enfermedades, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez trabaja de forma conjunta con los Comités Locales de Salud de las 13 agencias municipales y de policía, llevando a cabo labores de aseo y desinfección de zonas con alta concurrencia de personas.

Por último, Marco Antonio Jiménez Bolaños invitó a la ciudadanía a sumar esfuerzos con acciones individuales y comunitarias para disminuir los entornos que propician el desarrollo del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario