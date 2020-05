En plena contingencia por el Covid, confirman fecha para Carnaval de Veracruz 2021

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, usuarios de las redes sociales viralizaron la imagen que la cuenta oficial del Carnaval de Veracruz 2021 compartió, en donde se anuncia la fecha para las fiestas del próximo año.

Aunque al término de las fiestas en el pasado mes de febrero, ya se sabía la fecha para el siguiente, los organizadores no habían lanzado una imagen oficial.



“Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo, 2021 del 10 al 16 de febrero del 2021” se puede leer en la imagen.



En menos de una hora la imagen fue compartida más de 800 veces y acumuló cientos de comentarios, algunos usuarios aplaudieron el optimismo de los organizadores pero otros más dijeron que fue imprudente el hecho de que se anunciara la fiesta de la carne en plena contingencia por la que está pasando el mundo, y sabiendo que Veracruz es uno de los estados más afectados por el Coronavirus en México.



Hasta el momento el presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, ha comentado que la organización y realización, dependerá de la situación sanitaria que se viva en el país.



Mientras tanto, la imagen ya fue bajada de la cuenta oficial, esto para no seguir causando controversia.

