En medio de la contingencia, nombran a Elizabeth Bautista Presidenta del TEEO

-En su discurso, señaló que trabajará en 4 ejes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la pandemia que se vive en el país, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) tuvo cambios, por unanimidad de votos el Pleno nombró a Elizabeth Bautista Velasco como nueva Presidenta, en su discurso aseguró que trabajará en 4 ejes.

Explicó que su trabajo, en conjunto con los demás magistrados será basado en 4 ejes que son el de eficientar la organización interna del Tribunal, el segundo eje será ser más eficaz en el trabajo apoyándose de la tecnología, el tercer eje es la transparencia de los recursos.

El último eje en el que se va a trabajar es la capacitación del personal, con la finalidad de brindar un mejor servicio.

Tras asumir el cargo, la ahora Presidenta explicó que ella se convierte en la Magistrada Presidenta número 12 de los Tribunales locales del país, lo que representa un 37.5% de la paridad de género, por lo que reiteró que seguirán avanzando para alcanzar la paridad igualitaria.

Elizabeth Bautista Velasco estará por los siguientes 3 años, y quedó en sustitución del Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario