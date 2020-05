En Huajuapan de León clausuran comercio que vendía bebidas alcohólicas fuera el horario establecido

-Se trata de una tienda de abarrotes que fue reportada por vender este producto después de la hora señalada



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Personal de la Coordinación de Comercio, Espectáculos y Regulación de Bebidas Alcohólicas (CERBA), del municipio de Huajuapan de León, clausuraron un negocio de abarrotes que vendía bebidas alcohólicas fuera del horario que estableció la autoridad municipal.



Fue el pasado 3 de abril cuando el gobierno municipal de Huajuapan de León restringió la venta de bebidas alcohólicas, así como el cierre de bares, cantinas, centros nocturnos y establecimientos que se dedican exclusivamente a la venta de estos productos.



Una de las sanciones que se acordaron fue el de clausurar de manera temporal los comercios que no acataran estas medidas que fueron anunciadas en primera instancia por el Gobernador Alejandro Murat y replicada por el gobierno de Huajuapan de León, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

